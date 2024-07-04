Женщине откусили палец в фитнес-клубе в Петербурге

37-летней петербурженке откусили палец в одном из фитнес-клубов Северной столицы. На нее напала женщина в раздевалке. Об этом сообщает VK-паблик «Мэш на Мойке».

Со слов пострадавшей, она шла к своему шкафчику и, как предполагает, могла чем-то помешать другой 45-летней посетительнице. В итоге на нее обрушились удары, а потом оказался откушен мизинец. Точная причина конфликта неизвестна.

В фитнес-клуб вызвали медиков, но врачи заключили, что палец не пришить из-за микробов во рту откусившей палец женщины. Пострадавшую отпустили домой. Она намерена обращаться в полицию. // фото «Петрозаводск говорит»