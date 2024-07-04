Юный житель Карелии помог аферистам обмануть двух старушек

В Беломорске вынесен приговор 17-летнему юноше, который был участником преступной группы. Юный житель Сегежи обвинялся в мошенничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в феврале этого года жертвами аферистов стали 88-летняя и 91-летняя жительницы Беломорска. Мошенники звонили женщинам, сообщали им о ДТП, якобы устроенных их родственниками, и требовали денег за освобождение от уголовной ответственности. Затем юноша, выступавший в роли курьера, приезжал по адресам и забирал деньги у пенсионерок. Одна потерпевшая лишилась 185 000 рублей, вторая отдала 1 190 000 рублей. Эти деньги подросток перевел другим членам банды, оставив себе небольшой процент.

Во время следствия юноша признал вину и полностью возместил пострадавшим нанесенный ущерб. Ему было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. // Фото СК