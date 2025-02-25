Женщинам назвали провоцирующую появление лишнего веса вещь в гардеробе

Блогерша Соня Сэд назвала вещь в женском гардеробе, которая может спровоцировать появление лишнего веса. Речь идет о леггинсах, пишет «Лента.ру».

Как рассказала инфлюэнсерша, некоторые девушки не замечают, как быстро они набирают лишний вес из-за того, что материал изделия быстро адаптируется к растущим объемам на теле. «Вы не почувствуете, что набираете вес, если каждый день будете носить леггинсы. Они растянутся - и вы растянетесь вместе с ними», - отметила Сэд.

Популярная блогерша призвала девушек носить леггинсы только в спортивном зале. Это видео быстро завирусилось и набрало более 400 тысяч просмотров менее чем за сутки. // Фото: unsplash.com / Amanda Vick