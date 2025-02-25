Российский турист умер после трехдневного запоя в Таиланде

На отдыхе в Таиланде умер турист из Москвы по имени Роман. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, москвич приехал на Пхукет со своей гражданской женой. Женщина в первые дни отдыха купалась в море и ездила на экскурсии, а ее спутник выходил из номера только за алкоголем. В итоге после трехдневного запоя мужчине стало плохо. Он отказался обращаться к местным врачам, назвав таиландскую медицину «разводом на деньги». Утром четвертого дня женщина обнаружила своего гражданского мужа мертвым - он лежал на полу в ванной.

Отмечается, что у туристов не было медицинской страховки. В итоге недостающие деньги на кремацию и оформление в таиландских инстанциях документов погибшего прислали из России его друзья. // Фото: unsplash.com / Humphrey Muleba