Женщина ждала свой заказ в баре и выиграла крупный приз

Жительница США сыграла в лотерею во время ожидания своего заказа в баре и выиграла несколько десятков тысяч долларов. Об этом сообщает издание UPI.

Американка рассказала, что заехала в заведение, чтобы забрать заказанные куриные крылья. Ожидая заказ, она решила сыграть в лотерею. Женщина вписала в купон даты рождения своих родственников, а также случайные числа. После получения заказа дама проверила свой лотерейный билет, и выяснилось, что он принес ей 80 тысяч долларов (около 5,8 миллиона рублей).

Победительница сообщила, что выигранные деньги пустит на то, чтобы расплатиться по счетам. Также она планирует совершить путешествие в теплые края. Фото bonica.pro