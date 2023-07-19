Женщина в Карелии на улице напала на мужчину и забила его до смерти

Мужчина в Беломорском районе встретился около дома с 42-летней местной жительницей и погиб. Женщина забила его до смерти руками и ногами, сообщили в пресс-службе Беломорского районного суда.

Следователи выяснили, что они поссорились, дама била оппонента по телу и голове. Эксперты полагают, что тот скончался от серьезной травмы головы. Возбуждено уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

Невольную убийцу попросили заключить под стражу, суд арестовал ее на два месяца, до 16 сентября. // фото: www.freepik.com