17 января 2022, 10:50
Женщина ушла из дома в Петрозаводске и пропала
Полиция устанавливает местонахождение Татьяны Прокофьевой
Полиция Петрозаводска ищет Татьяну Прокофьеву 1972 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.
По данным правоохранителей, женщина вышла из дома, расположенного на Древлянке, и исчезла. На вид ей 50 лет. Рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая.
Всех, кому что-либо известно о судьбе горожанки, просят звонить по телефону 8 981 402 06 14. Фото источника