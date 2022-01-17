Женщина ушла из дома в Петрозаводске и пропала

Полиция Петрозаводска ищет Татьяну Прокофьеву 1972 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, женщина вышла из дома, расположенного на Древлянке, и исчезла. На вид ей 50 лет. Рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая.

Всех, кому что-либо известно о судьбе горожанки, просят звонить по телефону 8 981 402 06 14. Фото источника