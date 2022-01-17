Баня загорелась утром в Олонецком районе

Сегодня в 6:40 утра спасатели Олонецкого района получили сигнал о пожаре в поселке Ильинский. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

На место выехали две единицы техники - из пожарной части Олонца и местной части. Выяснилось, что горит частная баня. Специалистам удалось оперативно справиться с огнем.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Фото источника