17 января 2022, 10:13
Баня загорелась утром в Олонецком районе
Пожарные Олонецкого района ликвидировали возгорание в поселке Ильинский
Сегодня в 6:40 утра спасатели Олонецкого района получили сигнал о пожаре в поселке Ильинский. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.
На место выехали две единицы техники - из пожарной части Олонца и местной части. Выяснилось, что горит частная баня. Специалистам удалось оперативно справиться с огнем.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Фото источника