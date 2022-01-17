17 января 2022, 10:13
Происшествия

Баня загорелась утром в Олонецком районе

Пожарные Олонецкого района ликвидировали возгорание в поселке Ильинский

Сегодня в 6:40 утра спасатели Олонецкого района получили сигнал о пожаре в поселке Ильинский. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

На место выехали две единицы техники - из пожарной части Олонца и местной части. Выяснилось, что горит частная баня. Специалистам удалось оперативно справиться с огнем.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Фото источника

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Метки: 
Олонецкий район
Ильинский
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