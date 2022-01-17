Подросток обокрал магазин в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился владелец магазина, расположенного в одном из торговых центров. Он рассказал, что в нерабочее время кто-то проник в помещение и украл мобильный телефон, 1000 рублей и часть товара - сухофрукты, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал ранее судимый подросток - житель карельской столицы. Молодой человек признался в хищении и рассказал, что похищенный гаджет продал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Юный горожанин находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Fleimax