Женщина сказочно разбогатела и не подозревала об этом

В США женщина несколько дней носила в кошельке счастливый лотерейный билет, не подозревая о том, что выиграла целое состояние. Об этом пишет издание People.

Американка рассказала, что билет купил ей муж. Она положила его в бумажник и забыла о нем. Лишь случайно наткнувшись на билет спустя несколько дней, она решила стереть защитный слой. Выяснилось, что женщина выиграла 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

Супруги рассказали, что планируют потратить свой выигрыш на путешествия. Также они хотят купить еще пару лотерейных билетов, чтобы вновь испытать удачу. © «Петрозаводск говорит»