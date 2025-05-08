Назван лучший завтрак при похмелье

Диетолог Кара Шоу рассказала, какие продукты стоит употреблять на завтрак при похмелье. Слова британского специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметила эксперт, спиртное нарушает работу всех систем организма. Завтрак при похмелье должен выполнять две главные функции - поддерживать печень и снижать уровень сахара в крови. Для этих целей нужна пища, насыщенная аминокислотами, витаминами группы B, а также белком.

Так, медик рекомендует съедать на завтрак три яйца, приготовленных любым способом, обжаренные на оливковом масле грибы, авокадо, помидоры и сыр фета. Шоу объяснила, что яйца и сыр снабдят организм белком и придадут сил. Также в яйцах содержится холин, полезный для печени. Помидоры помогут быстрее справиться с симптомами интоксикации. Авакадо даст организму калий и витамин Е, а грибы содержат витамины группы В.

При этом врач подчеркнула, что принимать пищу не нужно сразу после пробуждения, стоит подождать полтора часа, чтобы нормализовать уровень глюкозы, который повышается после употребления алкоголя. © «Петрозаводск говорит»