Женщина с записи камер наблюдения привлекла внимание полиции

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов города. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По информации правоохранительных органов, этот человек может быть причастен к краже продуктов питания. Личность женщины пока не известна.

Всех, кто узнал подозреваемую, просят звонить по телефонам: 8921 625 2588 или 8921 016 9287. Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»