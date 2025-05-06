Девятилетний ребенок упал с мопеда и травмировался в Карелии

В понедельник, 5 мая, в Пудожском районе произошло ДТП с участием детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, ребята катались на мопеде по лесной дороге. За рулем был 12-летний юноша. В какой-то момент он резко ускорился, в результате чего с мопеда упал девятилетний пассажир. Мальчик позже обратился за помощью к медикам.

Отмечается, что в момент ЧП пострадавший ребенок не имел защитной экипировки. Дети развлекались без присмотра взрослых.

Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности. © «Петрозаводск говорит»