06 мая 2025, 10:16
Происшествия

Мужчина пришел на работу и умер

В причинах гибели работника «КарелКоммунЭнерго» разбирается трудовая инспекция
сварщик
фото freepik.com/ fxquadro

45-летний мужчина умер в бытовке котельной в Лоухи. Он был работником «КарелКоммунЭнерго». В причинах гибели мужчины разбирается трудовая инспекция региона.

5 мая во время обеденного перерыва электрогазосварщик почувствовал себя плохо. Мужчина потерял сознание и скончался. Такие предварительные данные сообщили в инспекции.

Проводится расследование несчастного случая, о выводах говорить пока рано. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Лоухи
трудовая инспекция
электрогазосварщик