Мужчина пришел на работу и умер

45-летний мужчина умер в бытовке котельной в Лоухи. Он был работником «КарелКоммунЭнерго». В причинах гибели мужчины разбирается трудовая инспекция региона.

5 мая во время обеденного перерыва электрогазосварщик почувствовал себя плохо. Мужчина потерял сознание и скончался. Такие предварительные данные сообщили в инспекции.

Проводится расследование несчастного случая, о выводах говорить пока рано. © «Петрозаводск говорит»