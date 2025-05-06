06 мая 2025, 10:16
Мужчина пришел на работу и умер
В причинах гибели работника «КарелКоммунЭнерго» разбирается трудовая инспекция
фото freepik.com/ fxquadro
45-летний мужчина умер в бытовке котельной в Лоухи. Он был работником «КарелКоммунЭнерго». В причинах гибели мужчины разбирается трудовая инспекция региона.
5 мая во время обеденного перерыва электрогазосварщик почувствовал себя плохо. Мужчина потерял сознание и скончался. Такие предварительные данные сообщили в инспекции.
Проводится расследование несчастного случая, о выводах говорить пока рано. © «Петрозаводск говорит»