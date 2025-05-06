Внедорожник УАЗ сгорел на Ключевой

Автомобиль УАЗ задымился, а потом загорелся на улице Сегежской в Петрозаводске. Водитель пытался сбить пламя тряпками. Прохожие давали и огнетушители, но ничего не помогало.

Огонь охватил машину целиком, справиться с пожаром смогли профессиональные огнеборцы.

О пожаре на Ключевой спасателям сообщили 6 мая в 13:17. Пожарные залили внедорожник водой и потушили пламя. © «Петрозаводск говорит»