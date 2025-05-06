06 мая 2025, 09:50
Внедорожник УАЗ сгорел на Ключевой
Водитель не смог своими силами справиться с пожаром в машине
фото стопкадр видео «Подслушано у водителей Птз и Карелии»
Автомобиль УАЗ задымился, а потом загорелся на улице Сегежской в Петрозаводске. Водитель пытался сбить пламя тряпками. Прохожие давали и огнетушители, но ничего не помогало.
Огонь охватил машину целиком, справиться с пожаром смогли профессиональные огнеборцы.
О пожаре на Ключевой спасателям сообщили 6 мая в 13:17. Пожарные залили внедорожник водой и потушили пламя. © «Петрозаводск говорит»