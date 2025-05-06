Здание полыхало утром на юге Карелии

Сегодня в 4:48 утра на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в поселке Пряжа. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным госкомитета, на место выехали четверо специалистов и одна единица техники. Полыхало неэксплуатируемое деревянное здание. Угрозы распространения огня не было.

Площадь пожара составила 18 квадратных метров. В 5:25 возгорание было ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал. Причина случившегося выясняется. © «Петрозаводск говорит»