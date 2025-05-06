06 мая 2025, 09:34
Происшествия

Житель Карелии хранил порох в диване, а патроны на кухне

Мужчина в прошлом был охотником, оружие сдал, а патроны и порох оставил себе
диван
фото freepik.com

65-летний житель Калевалы стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Полиции стало известно, что у мужчины могут быть дома патроны и порох. Правоохранители нашли в диване банку с порохом, в ящике на кухне три охотничьих патрона.

Мужчина раньше был охотником, имел разрешение на ношение и хранение оружия, но затем бросил и сдал оружие в полицию, но порох и патроны оставил.

Теперь мужчине может грозить от шести до восьми лет лишения свободы и штраф. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
порох
патроны
Полиция