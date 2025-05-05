Женщина раздала украденную из магазина обувь

Три пары кроссовок вынесли из магазина в Костомукше. В торговой точке ущерб оценили в восемь тысяч рублей. Подозреваемую установили с помощью камеры наблюдения. 44-летняя женщина ранее уже привлекалась к ответственности за кражи.

В торговую точку она заходила дважды. Она достала женскую обувь из коробки и спрятала в пакет, сходила домой, переоделась и вернулась в магазин. В этот раз унесла детские и мужские кроссовки. Обувь она раздала.

В отношении жительницы Карелии завели уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»