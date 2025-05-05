Несколько населенных пунктов обесточены в Карелии

Авария произошла на сетях на севере Карелии. Бригады пытаются вернуть электроснабжение в Лоухском районе. О проблемах со светом сообщила глава администрации Лоухского района Кристина Серебрякова.

Проблемы со светом возникли 5 мая в 05:42. Частично оказался обесточен поселок Лоухи.

Также электроэнергия пропала в населенных пунктах от Соснового до Пяозерского. © «Петрозаводск говорит»