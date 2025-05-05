05 мая 2025, 08:29
Несколько населенных пунктов обесточены в Карелии
Проблемы со светом возникли утром в Лоухском районе
фото: freepik
Авария произошла на сетях на севере Карелии. Бригады пытаются вернуть электроснабжение в Лоухском районе. О проблемах со светом сообщила глава администрации Лоухского района Кристина Серебрякова.
Проблемы со светом возникли 5 мая в 05:42. Частично оказался обесточен поселок Лоухи.
Также электроэнергия пропала в населенных пунктах от Соснового до Пяозерского. © «Петрозаводск говорит»