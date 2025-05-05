Тело мужчины несколько дней пролежало в запертой квартире

Вечером 4 мая пожарные помогли вскрыть дверь в квартиру, хозяин которой перестал выходить на связь еще в пятницу.

«В 20:34 поступило сообщение о том, что мужчина с пятницы не выходит на связь в пгт Пряжа, ул. Советская, д. 11. Пожарных просили оказать помощь по вскрытию двери», - говорится в сообщении госкомитета Карелии по безопасности.

Пожарные дождались участкового и затем вскрыли дверь. Мужчина был мертв. © «Петрозаводск говорит»