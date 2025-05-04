В Петрозаводске приостанавливалась работа аэропорта

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов Росавиацией введены временные ограничения на работу аэропорта «Петрозаводск». Такую информацию сегодня под вечер распространил Минтранс Карелии на своей официальной страничке в соцсети.

«Ограничения введены с 15:49 и будут действовать до отмены данного решения. Аэропорт на данный момент не принимает и не отправляет авиарейсы. В дальнейшем будем информировать о развитии ситуации»,

- гласило сообщение.

И вот в 17.57 на той же странице вышло новое сообщение:

«В 17.35 Росавиацией сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аэропорт «Петрозаводск» работает в штатном режиме».

Что это было, и с чем связаны такие меры, не сообщается. Ждем разъяснений. © «Петрозаводск говорит»