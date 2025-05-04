04 мая 2025, 11:43
Происшествия

Нетрезвый водитель съехал в кювет

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Кондопоге
Автомобиль в кювете после ДТП.
Фото: Птз Говорит

Вчера в Кондопоге на Петрозаводском произошло ДТП. Водитель автомобиля Grеat Wall не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет, сообщает полиция Кондопоги.

У водителя, жителя Кондопоги, 1976 г.р., выявлены признаки опьянения. От медицинского освидетельствования водитель отказался. Мужчина в машине находился один, он госпитализирован.

Госавтоинспекция Кондопоги проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства дорожного инцидента. © «Петрозаводск говорит»

 

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Карелия
Кондопога
ДТП
Происшествие
автомобиль
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кювет
опьянение