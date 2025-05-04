В сеть утекли данные 32 тысяч автовладельцев

В даркнете появился файл, который выдается за «официальный слив» данных владельцев автомобилей Lada. В нём содержатся сведения более чем о 32 тысячах автовладельцев: номера телефонов, VIN-коды, модели автомобилей, а также информация о наличии этих номеров в мессенджерах, пишет паблик «ПРОавто | Карелия».

Дошло до того, что проблему заметил АвтоВАЗ. Впрочем, ответ предсказуем: «Это не мы!» Мол, взлома серверов компании не было.

Утешение слабое: данные покупателей «Лады» - в сети. К чему им готовиться.

Если вы относительно недавно купили автомобиль Lada, вам в ближайшее время могут начать звонить, писать на почту и в мессенджерах. Мошенники не дремлют и обязательно воспользуются ситуацией.

Они представятся представителем ВАЗа или дилера. Для достоверности озвучат вам ваши персональные данные и даже VIN-номер вашего авто. Предложат заманчивые акции. Сообщат о выявленной серьезной угрозе в вашем авто. Сообщат о «распродаже» запчастей. Запишут на «льготное» ТО…

Конкретные схемы предсказать нельзя. Но в любом случае – не ведитесь! Всю информацию перепроверяйте лично у дилера. Есть горячая линия АвтоВАЗа: 8 (800) 700-5232. Страхуйтесь. Ничего не оплачивайте по звонку, не наводите телефон на куар-коды, не переходите по присланным ссылкам, не сообщайте ничего о себе, не передавайте никаких кодов из СМС и так далее. Будьте умнее жуликов! © «Петрозаводск говорит»