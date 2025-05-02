02 мая 2025, 16:01
Происшествия

Женщина пыталась украсть туфли из магазина в Петрозаводске

Росгвардейцы пресекли попытку кражи в торговой точке в карельской столице
Фото: unsplash.com / Ian Talmacs

На днях на пульт дежурного Росгвардии поступил тревожный сигнал из одного из магазинов Петрозаводска. На место экстренно выдвинулась группа задержания, сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка выяснили, что причиной нажатия тревожной кнопки была попытка кражи. Одна из покупательниц взяла с прилавка сумку и туфли и попыталась уйти без оплаты. Ущерб мог составить около 6000 рублей.

Росгвардейцы задержали подозреваемую. 51-летняя женщина была доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
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