02 мая 2025, 14:36
Двух мужчин объявила в розыск полиция Петрозаводска
Жителей карельской столицы просят помочь отыскать возможных преступников
Фото: МВД по РК
Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин, попавших в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.
По данным правоохранителей, эти люди могут быть причастны к имущественным преступлениям. Их личности пока не установлены.
Всех, кто узнал подозреваемых, просят звонить по телефонам: 8953 542 0088 или 8904 922 88 10. Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»