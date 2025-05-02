Двух мужчин объявила в розыск полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин, попавших в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, эти люди могут быть причастны к имущественным преступлениям. Их личности пока не установлены.

Всех, кто узнал подозреваемых, просят звонить по телефонам: 8953 542 0088 или 8904 922 88 10. Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»