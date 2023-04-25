Женщина прихватила телефон в гостях, ее могут отправить в психушку

Стражи порядка установили, как пропал телефон у одного из жителей Калевальского района. 28-летняя девушка пришла в гости к знакомым, они выпивали, потом она попросила телефон, чтобы развлечь себя приложением. В какой-то момент она молча ушла из гостей, взяв с собой телефон. Владелец гаджета обратился в полицию.

Стражи порядка нашли девушку у соседа потерпевшего. Телефон был при ней. Полицейские возбудили уголовное дело. Но оказалось, что девушка не вполне дружит с реальностью из-за долгого злоупотребления горячительными напитками.

В полиции пришли к выводу, что девушка с нарушениями психики не подлежит уголовной ответственности. Следователи вынесли постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера. // фото freepik.com