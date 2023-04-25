25 апреля 2023, 15:20
Паводковая ситуация в Карелии не вызывает опасений
Уровень воды на реках Шуя и Ивина ниже опасных отметок
Паводковая ситуация в регионе остается спокойной. Пока без подтоплений.
Специалисты карельской республиканской поисково-спасательной службы проверили уровень воды на реках Шуя и Ивина в поселках Бесовец и Ладва.
Уровень воды на реках ниже опасных значений, затопленных и подтопленных домов нет, подчеркнули специалисты. // фото Карельской республиканской поисково-спасательной службы