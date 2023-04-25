Паводковая ситуация в Карелии не вызывает опасений

Паводковая ситуация в регионе остается спокойной. Пока без подтоплений.

Специалисты карельской республиканской поисково-спасательной службы проверили уровень воды на реках Шуя и Ивина в поселках Бесовец и Ладва.

Уровень воды на реках ниже опасных значений, затопленных и подтопленных домов нет, подчеркнули специалисты. // фото Карельской республиканской поисково-спасательной службы