Женщина погибла на пожаре в Петрозаводске

В столице Карелии произошел пожар в жилом доме. В оезультате погиб один человек.

Как рассказали нашему изданию в пресс-служюе МЧС по РК, инцидент произошел 17 декабря в 20:16 в двухэтажном жилом доме на улице Советская. Возгорание было ликвидировано до приезда спасателей.

Огонь повредил стену на кухне. Возможной причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Окончательную причину, а также ущерб установят специалисты. В результате возгорания погибла женщина. (фото bk55.ru)