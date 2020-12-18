18 декабря 2020, 08:33
Происшествия

Из-за лося грузовик Volvo вылетел с трассы «Кола»

Инцидент произошел недалеко от северной границы Карелии
Фото и видео Артура Филипченко

На трассе «Кола» Р-21 в районе населенного пункта Белое Море, избегая столкновения с лосем, внезапно выбежавшим на дорогу, в кювет съехал грузовик Volvo, сообщает паблик «Кандалакша онлайн».

Место происшествия находится неподалеку от северной границы Республики Карелия.
Очевидцы сообщают, что лось, отделавшись испугом и легкой хромотой, благополучно сбежал в лес.
Грузовику пришлось хуже. Доставать фуру из кювета и возвращать на дорогу пришлось с помощью тяжелой спецтехники. Водитель не пострадал.

Фото и видео Артура Филипченко из группы «Кандалакша онлайн»

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