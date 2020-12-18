Баня сгорела в дачном товариществе «Шапшезеро»

Двенадцать пожарных на трех машинах выезжали на борьбу с огнем в СНТ «Шапшезеро», расположенное примерно в 30 километрах от Петрозаводска в сторону Лососинного, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

О возгорании частной бани стало известно вчера в 13:50, и для ликвидации пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска.

В 15:03 пожар в СНТ «Шапшезеро» у д. № 27 был успешно ликвидирован.

Главное управление МЧС России по Республике Карелия напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в единую службу спасения по телефону «01», а с сотовых телефонов – по номерам 101 или 112. Единый «телефон доверия» ГУ МЧС Карелии – 8 (8142) 79-99-99.

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