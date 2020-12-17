Следователи выясняют обстоятельства гибели девочки в Костомукше

Шокирующая трагедия произошла на севере Карелии. Как мы сообщали ранее, днем 17 декабря на перекрестке улиц Ленина, Калевалы и Антикайнена под колесами снегоочистительной техники погибла школьница. Мгновения до трагедии и сам наезд на ребенка записала камера уличного видеонаблюдения.

Произошедшим заинтересовался региональный Следственный комитет. Установлено, что мужчина, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега в Костомукше, при движении задним ходом наехал на восьмилетнюю девочку. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте.

Следователи выясняют обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. (фото Газета "Новости Костомукши")