17 декабря 2020, 16:45
Появилось видео смертельного наезда трактора на девочку в Костомукше
Городская камера наблюдения сняла страшные кадры гибели ребенка
Камера наблюдения компании CityLink сняла момент гибели восьмилетней девочки под колесами трактора в Костомукше. Трагедия произошла сегодня в 14:46 на пересечении улиц Ленина и Калевалы.
На кадрах видно, как трактор, чистивший снег, сдавал задним ходом. Водитель не заметил ребенка, выбежавшего прямо под колеса.
Как сообщили в ГИБДД, за рулем трактора был мужчина 1965 года рождения. Ребенок скончался от полученных травм на месте происшествия.