Появилось видео смертельного наезда трактора на девочку в Костомукше

Камера наблюдения компании CityLink сняла момент гибели восьмилетней девочки под колесами трактора в Костомукше. Трагедия произошла сегодня в 14:46 на пересечении улиц Ленина и Калевалы.

На кадрах видно, как трактор, чистивший снег, сдавал задним ходом. Водитель не заметил ребенка, выбежавшего прямо под колеса.

Как сообщили в ГИБДД, за рулем трактора был мужчина 1965 года рождения. Ребенок скончался от полученных травм на месте происшествия.