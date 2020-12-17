Ребенок погиб под колесами снегоочистительной техники в Костомукше

Сегодня в Костомукше, на перекрестке улиц Ленина, Калевалы и Антикайнена под колесами снегоочистительной техники погибла девочка восьми лет, сообщает паблик Газета «Новости Костомукши»

Трагедия произошла около 15 часов. На месте происшествия работает полиция, следственные органы, сотрудники МЧС.

Ранее «Петрозаводск говорит» уже писал о дорожно-транспортном происшествии в городе горняков и выезед к месту ДТП пожарных-спасателей.

Фото из группы Газета "Новости Костомукши"