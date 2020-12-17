Сегодня днем в Костомукше автомобиль сбил пешехода

17 декабря в 14:52 пожарно-спасательное подразделение города Костомукши выезжало на место дорожно-транспортного происшествия, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

В районе пересечения улиц Калевалы и Ленина произошел наезд автомобиля на пешехода. К месту события на спецмашине выезжали четверо пожарных-спасателей. Информация о пострадавших в ДТП уточняется.

Фото с сайта dela.ru