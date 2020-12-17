Группу подростков осудят за жестокое избиение сверстника в Костомукше

Троих детей в Карелии будут судить за совсем недетские игры. Несовершеннолетним костомукшанам предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда сверстнику, сообщает региональный Следком.

Инцидент произошел днем 8 июля на одной из улиц Костомукши. По версии карельских следователей, несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали конфликт с 16-летним молодым человеком. Они избили его руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевшего юношу госпитализировали.

Уголовное дело в отношении группы подростков направлено на рассмотрение в суд. Им может грозить до 12 лет лишения свободы. (фото altapress.ru)