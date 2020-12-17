Мужчина ушел из дома и пропал без вести

Полицией Петрозаводска разыскивается без вести пропавший Качалов Дмитрий Борисович 1975 года рождения.

Мужчина ушел из дома, расположенного в Петрозаводске на улице Лыжной 12 декабря текущего года и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, худощавого телосложения, рост 168 см, голубые глаза, носит очки.

Был одет: куртка светло-голубого цвета, черные брюки, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим позвонить по номерам телефонов: 8 (814-2) 73 92 40, 8 987 240 03 41, 8 953 549 69 78 или 02.