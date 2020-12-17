ГИБДД Карелии прокомментировала гибель ребенка в Костомукше

По предварительным данным, сегодня, около 14:50 часов в Костомукше на улице Ленина, в районе дома № 14а, водитель трактора, мужчина 1965 года рождения, при расчистке территории от снега, двигаясь задним ходом, совершил наезд на ребенка, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

От полученных травм 8-летняя девочка скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о трагическом ДТП в Костомукше и публиковал видео с камер наблюдения.

Фото - скриншт видео компании Ситилинк.