Женщина плавала на надувном матрасе и стала инвалидом

Жизнь 34-летней американки круто изменилась после того, как она поплавала на надувном матрасе в Чикаго. Женщина плавала, а рядом проходил катер. Судно поломалось при попытке опустить якорь, тогда водитель катера попытался исправить ситуацию и дал задний ход.

Матрас затянуло в гребной винт катера. Женщине винтом отрезало обе ноги, пока она пыталась вынырнуть на поверхность и не утонуть, так как не умела плавать, пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные источники.

Женщину вытащил из воды муж. Медики увезли ее в больницу. После восстановления американке предстоит реабилитацию в течение нескольких месяцев. У женщины нет страховки, средства на лечение ей приходится собирать на краудфандинговом сервисе. (фото unsplash.com, Mat Napo)