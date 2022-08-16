Латвия ограничит въезд россиянам с шенгенскими визами

Власти Латвии решили ограничить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами и не станут продлевать вид на жительство. О таком решении заявил премьер-министр прибалтийского государства Кришьянис Кариньш.

«Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России ​​и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД»,

- написал политик в «Твиттере», сообщает РИА Новости.

Ранее Эстония запретила россиянам въезжать в страну с шенгенскими визами, которые были выданы эстонской стороной. Визовые ограничения также намерены ввести и наши соседи финны. По информации российских журналистов, Финляндия собирается сократить выдачу туристических виз. (фото unsplash.com, Ivars Utināns)