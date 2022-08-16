Магнитная буря будет бушевать несколько дней

Взрыв на Солнце приведет к магнитной буре на Земле, которая будет бушевать в течение несколько дней. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Взрыв произошел 14 августа. Поток солнечной плазмы, предположительно, достигнет Земли вечером во вторник. 17 августа астрономы прогнозируют магнитное возмущение силой 4 балла, полноценная магнитная буря начнется 18 августа и продлится 19 августа.

Людям с метеозависимостью и хроническими заболеваниями в дни магнитных бурь стоит максимально поберечь себя. Чтобы избежать плохого самочувствия врачи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе. Фото: unsplash.com