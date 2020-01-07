Женщина не заметила, как у нее увели 5-летнюю дочь

Полиция Санкт-Петербурга намерена привлечь к ответственности местную жительницу, которая несколько дней не замечала исчезновения своей пятилетней дочери. Девочку увела подруга женщины, выполнявшая функцию няни, но горе-мать спохватилась лишь спустя несколько дней.

Как пишет РИА «Новости», сообщение о том, что из квартиры на улице Кустодиева ушла знакомая хозяйки квартиры с ее малолетней дочерью, поступило в полицию 6 января. Женщина пояснила, что ее неработающая знакомая ухаживала за ее пятилетней дочерью. 3 января женщина покинула квартиру вместе с дочерью хозяйки, на телефонные звонки не отвечала.

– Хозяйка квартиры распивала спиртные напитки со своим сожителем. В период новогодних праздников не обращала внимание на отсутствие подруги и своей дочери в связи с длительным пребыванием в состоянии алкогольного опьянения, - отмечается в сообщении полиции.

Правоохранительные органы быстро нашли женщину, которая увела дочку своей знакомой. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. А вот нерадивую мать и ее сожителя в отдел полиции для разбирательства. Сейчас решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.