Карелия заняла 17 место по уровню любви к шампанскому

Карелия вошла в двадцатку регионов, где сильное всего любят пить шампанское в новогодние праздники. Наша республика заняла 17 место – между Красноярским краем и Чукоткой.

По данным «РИА Рейтинг», за новогодние праздники в Карелии выпивают 2,78 бокала шампанского на одного человека. Причем за этот период регион потребляет 28,4 процента всего годового объема шампанского.

И в Москве, и в Санкт-Петербурге игристое вино пьют больше, чем в Карелии: 3,10 и 3,56 бокала на человека соответственно. Еще больше позволяют себе в Мурманске – 3,82 бокала. Рекордсменом же стал Ненецкий автономный округ, где за новогодние праздники каждый гражданин выпивает в среднем 4,31 бокала.

Внизу рейтинга закономерно оказались кавказские республики. В Чечне, к примеру, местные жители употребляют лишь сотую часть бокала шампанского на человека.