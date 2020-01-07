07 января 2020, 12:44
Населенный пункт в Карелии оказался в изоляции из-за гололедицы
Автомобилисты не могли забраться в горку на дороге, ведущей в Вокнаволок
Переменчивая карельская погода доставила проблем автомобилистам в Костомукше. Из-за гололедицы деревня Вокнаволок, входящая в состав городского поселения, оказалась отрезана от остального мира.
– Не смогли забраться в первую гору по дороге в деревню. Пришлось развернуться. Сплошной лёд на дороге. Бензовоз на тормозах скатился с горы, не остановиться никак, – цитирует местного жителя сайт «64 параллель».
Портал «Петрозаводск говорит» связался с руководителем Костомукши Анной Бендиковой. Та сказала, что проблема носит временный характер. Об обледеневшей дороге сообщили подрядчику, который отправил в сторону деревни спецтехнику.
Фото: rus.bashgazet.ru