07 января 2020, 12:44
Общество

Населенный пункт в Карелии оказался в изоляции из-за гололедицы

Автомобилисты не могли забраться в горку на дороге, ведущей в Вокнаволок

Переменчивая карельская погода доставила проблем автомобилистам в Костомукше. Из-за гололедицы деревня Вокнаволок, входящая в состав городского поселения, оказалась отрезана от остального мира.

– Не смогли забраться в первую гору по дороге в деревню. Пришлось развернуться. Сплошной лёд на дороге. Бензовоз на тормозах скатился с горы, не остановиться никак, – цитирует местного жителя сайт «64 параллель».

Портал «Петрозаводск говорит» связался с руководителем Костомукши Анной Бендиковой. Та сказала, что проблема носит временный характер. Об обледеневшей дороге сообщили подрядчику, который отправил в сторону деревни спецтехнику.

Фото: rus.bashgazet.ru

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Метки: 
гололедица
Карелия
Костомукша
Вокнаволок
Анна Бендикова
погода