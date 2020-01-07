Аномально теплую погоду зафиксировали в России

По всей России наблюдается погодная аномалия: температура воздуха гораздо выше средних январских значений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда. Так, в Сибири теплее нормы на целых 20 градусов.

– Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20-25 градусов, а максимальные — около минус 15, — сообщил Вильфанд.

В европейской части страны, к которой относится и Карелии, температура выше нормы на шесть-восемь градусов. Как говорит специалист, это связано с тем, что второй раз за зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории.

Напомним, ранее стало известно, что температурные рекорды бьет и Карелия. В частности, начало января в Сортавале выдалось самым теплым за последние 47 лет.