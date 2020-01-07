Более пяти тысяч жителей Карелии пришли в храмы на Рождество

В Карелии отметили православное Рождество. Праздничные мероприятия прошли в 28 населенных пунктах республики, сообщили порталу «Петрозаводск говорит» в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, богослужения были организованы в 36 церквях по всей Карелии. В храмы пришли более пяти тысяч человек. Общественный порядок охраняли более 250 сотрудников полиции, нарушений не допущено.

Добавим, что 7 января в соборе Александра Невского в Петрозаводске состоится бесплатная экскурсия. Посетителям расскажут об устройстве храма, предназначении некоторых церковных предметов, истории собора и православия в Карелии. Экскурсия начнется в 14:30.

Фото: ИА "Республиика"