Стало известно, кому нужно писать заявление на доплату к пенсии

Центр социальной работы Карелии объяснил, кому придется писать заявления для получения региональной социальной доплаты к пенсии, которая введена с 1 января 2020 года. Право на такой вид поддержки имеют неработающие пенсионеры, имеющие доход ниже прожиточного минимума; в 2020 году он составляет 11836 рублей. Кроме того, доплата положена детям-инвалидам и несовершеннолетним, потерявшим кормильца.



РСД пенсионерам, которым установлена федеральная социальная доплата к пенсии, будет начисляться в беззаявительном порядке с 1 января 2020 года. Также не нужно писать заявлений на доплату детям-инвалидам и детям, получающим пенсию по потере кормильца.



А вот неработающим пенсионерам, у которых нет федеральной доплаты, нужно подавать заявление об установлении доплаты региональной. Это можно сделать несколькими способами: либо через Центры социальной работы по месту жительства, либо через МФЦ, либо через «Почта-банк».

Подавать заявления можно с 9 января 2020 года. Кроме того, с 3 января по 8 января 2020 года с 12 часов до 17 часов Центр социальной помощи проводит горячую линию по номеру телефона 8-905-299-95-81.