С рождеством! Православный календарь и памятные даты 2020 года

7 января в мире празднуется православное Рождество. К этому дню портал «Петрозаводск говорит» публикует православный календарь на 2020 год, карельский календарь и памятные юбилейные даты, которые выпадают на этот год.

19 апреля – Светлое Христово воскресение

Двунадесятые переходящие праздники

12 апреля – Вход Господень в Иерусалим

28 мая – Вознесение Господне

7 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января – Рождество Христово

19 января – Крещение Господне. Богоявление

15 февраля – Сретение Господне

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

19 августа – Преображение Господне

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября – Воздвижение Креста Господня

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Великие праздники

14 января – Обрезание Господне

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи

12 июля – святых первоверховных апостолов Петра и Павла

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Многодневные посты

С 2 марта по 18 апреля – Великий пост

С 15 июня по 11 июля – Петров пост

С 14 по 27 августа – Успенский пост

С 28 ноября 2020 года по 6 января 2021 года – Рождественский пост

Однодневные посты

Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок

18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы

С 7 января по 18 января – Святки

С 9 по 15 февраля – Мытаря и фарисея

С 24 февраля ПО 1 марта – Сырная (Масленица)

С 19 по 25 апреля – Пасхальная (Светлая)

С 7 по 13 июня – Троицкая

Дни особого поминовения усопших

9 февраля – поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову

22 февраля – Вселенская родительская суббота

14 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста

21 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста

28 марта – Суббота 4-й седмицы Великого поста

28 апреля – Радоница

9 мая – поминовение усопших воинов

6 июня – Троицкая родительская суббота

7 ноября – Димитриевская родительская суббота

Карельский православный календарь

(даты даны по новому стилю)

25 января – прп. Пахомия Кенского (XVI)

31 января, 15 мая – прп. Афанасия Сяндемского (1550)

19 февраля — сщмч. Василия Надеждина (1930)

22 февраля – прпп. Геннадия (1516) и Никифора (1557) Важеозерских. Преставление Марии Олонецкой (1860)

1 марта — сщмч. Михаила Никологорского (1938)

10 марта — сщмч. Сергия Воскресенского (1933)

11 марта — сщмч. Сергия Увицкого (1932)

21 марта – прпп. Лазаря (1361) и Афанасия (XV) Муромских

2 апреля - прмч. Ефросина Синозерского (1612)

10 апреля — мч. Иоанна Чернова (1939)

30 апреля – прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478)

3 мая – прп. Александра Ошевенского (1479)

1 июня – прп. Корнилия, игумена Палеостровского (ок. 1420)

3 июня – Собор карельских святых

14 июня — мч. Веры Самсоновой, (1940)

19 июня – прп. Ионы Клименецкого (1534)

27 июня – прп. Елисея Сумского (XV – XVI)

11 июля, 24 сентября – прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353)

28 июля — мч. Петра Троицкого (1938)

12 августа – прп. Германа Соловецкого (1484)

21 августа – прпп. Зосимы (1478), Савватия (1435) и Германа (1479) Соловецких

3 сентября – блж. Фаддея Петрозаводского (1726)

прп. Авраамия (XV) Палеостровского

8 сентября – прмч. Адриана Ондрусовского (1549 – 1550)

12 сентября, 30 апреля – прп. Александра Свирского (1533)

12 сентября, 6 декабря – св. блгв. кн. Александра Невского (1263)

5 октября – прп. Ионы Яшезерского (1589 – 1592)

10 октября – прп. Савватия Соловецкого (1435)

3 ноября — сщмч. Дамиана Воскресенского (1937)

4 ноября – сщмч. Николая Богословского (1937)

19 ноября – прп. Варлаама Керетского (XVI)

3 декабря – прп. Диодора Юрьегорского (1633)

9 декабря — сщмч. Михаила Зеленцовского (1937)

15 декабря — сщмч. Димитрия Благовещенского (1932)

21 декабря – прп. Кирилла Челмогорского (1367)

Молитва Ангелу Хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Памятные даты в 2020 году

600 лет со дня упокоения прп. Корнилия, игумена Палеостровского, основателя Корнилие-Палеостровского мужского монастыря (1 июня 1420 г.).

470 лет со дня упокоения прп. Афанасия Сяндебского, основателя Сяндемской Успенской пустыни (31 января 1550 г.).

470 лет со дня упокоения прп. Адриана Андрусовского, основателя Никольской Андрусовской пустыни (8 сентября 1550 г.).

240 лет со дня освящения Сретенского храма г. Петрозаводска (1780 г.).

170 лет со дня упокоения архиепископа Олонецкого и Петрозаводского Игнатия (Григоровича) (7 декабря 1850 г.).

170 лет со дня упокоения архиепископа Олонецкого и Петрозаводского Венедикта (Семенова) (20 января 1850 г.).

160 лет со дня упокоения пустынножительницы Марии Олонецкой (21 февраля 1860 г.).

150 лет со дня упокоения архиепископа Олонецкого и Петрозаводского Аркадия (Федорова) (8 мая 1870 г.).

110 лет со времени издания книги «Олонецкий патерик» священномученика Никодима (Кононова) (1910 г.).

65 лет со дня упокоения митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова), ректора Олонецкой духовной семинарии (5 ноября 1955 г.).

30 лет со дня хиротонии Митрополита Петрозаводского и Карельского Мануила и возрождения Петрозаводской и Карельской епархии (14 августа 1990 г.).

20 лет со дня освящения восстановленного Александро-Невского кафедрального собора (3 июня 2000 г.).

20 лет со дня прославления блж. Фаддея Петрозаводского в лике святых (26 октября 2000 г.).

20 лет со дня освящения в здании петрозаводского роддома им. К.А. Гуткина первой в городе больничной часовни во имя иконы Божией Матери «Помощница в родах» (5 января 2000 г.).

20 лет со дня освящения храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» в санатории «Марциальные воды» (13 июля 2005 г.) и храма во имя прп. Ионы Яшезерского в исправительно-трудовом учреждении УМ 220/9 (8 сентября 2005 г.).

10 лет со дня освящения храма во имя вмч. Пантелеимона в Петрозаводске (30 мая 2010 г.), храма во имя прп. Ионы Яшезерского в п. Кварцитный Прионежского района (25 июля), Александро-Невского храма в п. Вяртсиля Сортавальского района (18 сентября), храма во имя Смоленской иконы Пресвятой Богородицы в Олонце (25 сентября), храма в честь Рождества Христова в Суоярви (7 ноября).