Качество уборки дворов в Петрозаводске оставляет желать лучшего

Сегодня специалистами МКУ «Служба заказчика» проведена очередная проверка качества уборки придомовых территорий в разных районах Петрозаводска. Замечания обнаружены в большинстве осмотренных дворов – об этом рассказали в администрации карельской столицы.

Так, например, управляющими компаниями ООО «Район», ООО «Территория», ООО «УК Партнер», ООО «Отич-Строй+» не произведена посыпка территории противогололедными материалами.

На подконтрольных ООО «Профессионал» и ООО «ПК Выбор» территориях не произведена уборка и посыпка. Во дворах ООО «Домострой» эти виды работ выполнены лишь частично. К работе ООО «Теплоавтоматика» нареканий нет.

По итогам проведенной проверки всем управляющим организациям указано на необходимость устранения замечаний в кратчайшие сроки.

Служба заказчика продолжит регулярные проверки содержания придомовых территорий.