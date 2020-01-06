Семья из Лахденпохьи, лишившаяся дома, по-прежнему нуждается в помощи

ГБУ СО «КЦСОН РК» Подразделение по Лахденпохскому району проводит акцию по сбору вещей и предметов первой необходимости для семьи, потерявшей на пожаре дом и все вещи. Об этом сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!» в сети «ВКонтакте».

Как мы сообщали ранее, пожар случился 5 января в городе Лахденпохья на улице Советской. Почти сразу в районе объявили о сборе вещей для пострадавшей многодетной семьи, в которой растут трое сыновей.

Помощь была оказана, но семье требуются те вещи, которых в наличии, в данный момент, не оказалось. Нужны теплые вещи на мальчиков 3-х, 4-х и 12 лет, нижнее белье, обувь.

Кроме того, необходимы предметы личной гигиены (мыло, шампуни, расчески, туалетная бумага), канцелярские принадлежности, портфель, постельное белье, подушки, одеяла, поскольку огонь уничтожил все.

Также и взрослые (родители этих детей) нуждаются в помощи одеждой. Мужчина: 42 размер ноги, рост около 160 см, женщина: 37 размер ноги, рост около 160 см, оба – худощавого телосложения.

Вещи принимаются по адресу: г.Лахденпохья, ул. Школьная, д. 3. тел.: 8 (81450) 4-50-56, +7-921-629-21-87.