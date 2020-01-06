14-летняя девочка пропала в Петрозаводске

Сотрудниками Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Яна Алексеевна Староверова 2005 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 5 января.

Приметы: на вид 14 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, светло-русые волосы, на лице веснушки.

Была одета: в красный удлиненный пуховик, синие джинсы, обута в коричневые ботинки. Может находиться в торговых центрах города.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, сообщать их по телефонам: 8-921-224-1063, (814-2) 755-000.